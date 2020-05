Fase 2: come fare shopping in tutta sicurezza

Nonostante la pandemia, il Coronavirus non ha placato in tanti la voglia di fare shopping, che in realtà per tanti è una vera e propria esigenza (bambini piccoli e donne incinte). Anche se per i più piccoli le aperture degli store di abbigliamento e calzature sono state anticipate, per tutte le altre fasce, ovvero la restante parte della popolazione, ha dovuto attendere il 18 maggio.

Tuttavia, non è possibile accedere ai propri negozi preferiti, che siano piccole boutique del centro di Pescara, store storici o grandi catene e franchising, ma bisogna seguire delle regole stabilite dal Governo. I negozianti devono infatti osservare diverse disposizioni:

un cliente e due lavoratori per un locale di 40 metri quadrati (se il negozio è più piccolo, vi possono stare un lavoratore e un cliente)

se gli spazi sono grandi, devono esserci percorsi differenziati per ingresso e uscita

all'ingresso e alle casse ci saranno distributori di gel igienizzante

i locali dovranno essere puliti due volte al giorno, all'apertura e in pausa

i dipendenti dovranno indossare sempre la mascherina

i clienti possono toccare vestiti & co. solo se muniti di guanti

una volta provati, i vestiti verranno sanificati

Ogni cliente, dunque, deve armarsi di mascherina e guanti. Per i pagamenti, invece, è meglio evitare i contanti e preferire carte di credito, bancomat e pagamenti tramite smartphone. Il consiglio è legato a un fattore puramente igienico.

Nella maggior parte dei negozi troverete una segnaletica da pavimento, che indica ai clienti il percorso da seguire e che suggerisce dove posizionarsi quando si è in attesa alle casse.

Se la paura di uscire di casa è forte (sindrome della capanna), una buona alternativa è quella di acquistare online, anche contattando il negozio stesso, e per evitare le spedizioni, basta recarsi in negozio e ritirare velocemente e senza sostare troppo la merce.