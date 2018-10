Tumori: 1.600 pazienti in cura a Pescara, 7.600 nuovi casi in Abruzzo

Sono 1.391 i nuovi pazienti in cura all'ospedale 'Spirito Santo' di Pescara per un tumore e, secondo le stime, dovrebbero diventare 1.600 entro la fine del 2018. I dati sono stati forniti durante la presentazione della Carta dei Servizi di Oncologia Medica.

Nel 2017, in Abruzzo, si sono verificati stati 7.600 nuovi casi di tumore, anche se l'incidenza non è in aumento rispetto agli anni passati; sono 58mila le persone che, in tutta la regione, vivono con il cancro.

I pazienti totali nella Uoc sono stati 2.728 nel 2016, 2.820 nel 2017 e 1.962 al 30 giugno 2018. Le prestazioni ambulatoriali sono state 7.327 nel 2017 e 3.844 nei primi sei mesi di quest'anno. In aumento anche i trattamenti in day hospital: 583 nel 2016, 611 nel 2017 e, secondo le stime, circa 900 a tutto il 2018.

21 i posti letto, con 901 ricoveri nel 2017 e circa mille stimati per il 2018; il tasso di occupazione è 90% circa. L'incremento dei dati non significa che vi sia stato un aumento dei casi di tumore.

Illustrando la Carta dei Servizi, il direttore medico dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Oncologia Medica, Carlo Garufi, ha dichiarato: