I residenti della zona di via Battisti chiedono rispetto delle regole e sicurezza per la ripartenza della movida

Anche i residenti del comitato "Tranquillamente Battisti" hanno espresso il proprio parere in merito alla possibilità di riaprire i locali della movida nella zona di Piazza Muzii, dopo il lockdown e l'avvio della fase 2. Il presidente della commissione comunale attività produttive Rapposelli ieri aveva ascoltato le associazioni di categoria e gli esercenti ed oggi è stato il turno dei cittadini, per trovare il giusto compromesso affinchè le attività dei locali possano ripartire, in sicurezza e rispettando le regole, senza violare il diritto alla serenità di chi abita nelle vie frequentate dai giovani della movida.

Il comitato ha fornito un documento in cui ovviamente non esprimono totale contrarietà alla riapertura delle attività, ma a patto che vengano rispettati non solo gli orari, ma soprattutto le regole, che devono essere certe, chiare ed applicate. Rapposelli ha spiegato che anche i gestori hanno chiesto regole e controlli:

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del presidente del consiglio dei ministri prima e nelle delibere comunali poi, che consentono di ampliare le aree occupate da sedie e tavoli esentando, in questa prima fase, gli operatori dal pagamento della relativa tassa, i residenti ricordano che comunque andranno lasciati liberi gli spazi necessari per il transito dei mezzi di soccorso e l'accesso ai garage privati, e poi il rispetto della disciplina per l'utilizzo delle servitù di pubblico passaggio e della piazza Muzii, piccole regole scontate che è evidente ritroveremo in modo rigoroso all'interno della delibera.

Rispetto anche degli orari e degli spazi adibiti a somministrazione di alcol e il rispetto delle norme anti contagio che impongono il distanziamento sociale di almeno un metro e l'utilizzo delle mascherine, guanti e gel igienizzanti. Il tema centrale, dunque, sarà quello dei controlli che dovranno essere eseguiti con costanza e rigore dagli agenti della polizia municipale di Pescara.