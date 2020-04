Trasporto pubblico "smart" e a misura delle esigenze dei passeggeri: Tua e il Comune di Pescara pianificano la fase 2

Pianificare la fase 2 dell'emergenza Covid19 per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano a Pescara ed in tutta l'area metropolitana. Questo l'obiettivo della prima videoconferenza che si è tenuta oggi fra i rappresentanti del Comune e di Tua. Hanno partecipato l'assessore Albore Mascia, l'ingegner Giuliano Rossi e l'architetto Giancarla Fabrizio del settore mobilità e per Tua Raffaele Piscitelli responsabile dei trasporti dell'area metropolitana.

Occorre ridisegnare completamente ed adattare alle nuove esigenze e restrizioni che, presumibilmente, rimarranno in vigore per diversi mesi hanno spiegato gli amministratori e tecnici, con la formula "meno passeggeri e più passaggi". Oltre al distanziamento sugli autobus, che non potranno contenere più di 10 - 15 persone, Tua punta ad incrementare le corse riducendo i tempi di percorrenza, e per questo ha chiesto al Comune di intervenire con un sistema preferenziale di corsie in via temporanea.

Per regolare gli accessi ai mezzi pubblici, si potrebbe prevedere una app che monitori corse e presenze in tempo reale per informare chi si trova alla fermata, e per i meno pratici della tecnologia paline informative collegate con il gps.

L'assessore Albore Mascia:

Si ipotizza quindi un sistema di prenotazione che consenta, in assenza di passeggeri in attesa, di saltare le fermate. Lo stesso per corse express, con fermate ridotte per i collegamenti principali. Allo studio display informativi collegati con un contapersone, da posizionare sul vetro anteriore dei bus per informare chi è in attesa circa il numero di posti disponibili