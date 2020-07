Il presidente del consiglio regionale Sospiri sul progetto dell'area di risulta: "Ora inizia il momento del confronto"

La chiusura di un cerchio aperto 20 anni fa, quando furono acquisite le aree di risulta per volontà del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Sospiri, e che da oggi rappresenteranno il rilancio del centro commerciale naturale e del cuore di Pescara. Così il presidente del consiglio regionale Sospiri ha commentato l'approvazione da parte del consiglio comunale della delibera per il progetto di riqualificazione dell'area, sottolineando come ora si aprirà un cammino fatto di dialogo con le associazioni di categoria e con la città e nel quale la Regione avrà un ruolo da protagonista.

Pescara ha bisogno di posti auto in centro, e quei 13 ettari sono, in tal senso, un’occasione formidabile; Pescara ha bisogno di spazi di aggregazione, di un corridoio verde per il transito preferenziale di mezzi veloci, per incentivare il trasporto pubblico quale valida alternativa a quello privato, Pescara ha bisogno di un Polo d’attrazione, che sia anche turistico-culturale, e sulle aree di risulta abbiamo l’opportunità di realizzarlo.

Sospiri ha aggiunto che i tempi e le procedure hanno imposto di portare in aula il progetto già avviato dal centrosinistra, ma ora ci sarà tempo per aprirsi a modifiche necessarie per rendere l'intervento unico, bello, utile e solido. Verranno ascoltate le proposte ed idee migliori, intuizioni concrete che avranno la priorità rispetto alle idee irrealizzabili.

