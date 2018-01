Smog ed inquinamento, Pescara Mi Piace: "Stop alle auto su Corso Vittorio e Filovia"

Stop alle auto su Corso Vittorio e filovia attiva almeno nel primo tratto. Pescara Mi Piace, con l'assessore ed ex vicesindaco Fiorilli, interviene in merito alla questione dell'emergenza smog in città. Secondo Fiorilli, infatti, l'amministrazione comunale è colpevole di non aver informato in tempo reale i cittadini dei valori alti di polveri sottili, dimostrando ancora una volta incapacità e desiderio di non intervenire sulle questione sensibili per non scontentare nessuno.

"Non ha neanche adottato misure pratiche di tutela, come lo stop al traffico puntualmente adottato in città commercialmente ben più esposte, come Milano e Torino, e non lo ha fatto, è evidente, perché bloccare il traffico nel centro di Pescara a Natale avrebbe fatto piombare sull’amministrazione comunale la valanga di critiche di chi ancora oggi pensa che far passare le auto in una strada equivalga a vendere. In altre parole, il sindaco ha scelto di non scontentare le Associazioni di categoria dei commercianti, pur sapendo dei rischi ai quali ha esposto i cittadini ignari, un comportamento del tutto simile a quello già avuto nel luglio

2015 a fronte dello sversamento di liquami in mare. Dall’altro lato, l’assessore Di Carlo pensa molto ingenuamente di risolvere l’emergenza stilando un decalogo del buon cittadino, ossia invitando gli utenti a non usare l’auto privata preferendo i bus pubblici e a ridurre i livelli di riscaldamento di casa, un assessore che, evidentemente, sta ancora all’anno zero nella lotta allo

smog"

Fiorilli dunque si aspetta entro 24 ore una prima ordinanza di restrizione del traffico veicolare in centro, e torna a chiedere a Tua di mettere in funzione il primo lotto della filovia, completando i lavori anche per il secondo lotto ed alla giunta di portare avanti l'iter burocratico, bloccato ormai da anni.