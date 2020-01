Pronto lo skatepark al porto turistico di Pescara

Pronto all'utilizzo il nuovo skatepark di Pescara, nell'area antistante il porto turistico. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale Pd Blasioli, che si era impegnato con l'amministrazione Alessandrini per la realizzazione di uno spazio dedicato ai giovani appassionati di skateboard e pattini a rotelle.

L'obiettivo era duplice: da una parte fornire proprio ai giovani uno spazio idoneo, sicuro per svolgere questo genere di disciplina, dall'altro raccogliere l'istanza dei cittadini che spesso si lamentavano della convivenza molto difficile con gli skaters negli spazi fino ad ora utilizzati, come piazza Garibaldi, ma anche alla rotonda Paolucci, alla Madonnina, in Largo Mediterraneo.

Proprio per questo, ora Blasioli chiede che vengano riqualificati quegli spazi sistemando i danni prodotti negli anni, ed inibendone l'accesso con fioriere in modo che il nuovo skatepark diventi tappa obbligata per i ragazzi