È polemica per la decisione di far pagare l'affitto della sala consiliare del Comune

La sala consiliare del Comune di Pescara diventa a pagamento per associazioni, comitati o cittadini che ne richiedono l'uso. A criticare la decisione, che sarebbe stata presa dal presidente del consiglio comunale Antonelli, il consigliere del Pd Pagnanelli che parla di cifre apparentemente basse per i giorni feriali a cifre elevate per i giorni festivi (dagli 80 a 100 euro).

Secondo Pagnanelli, si tratta di prezzi non simbolici come invece dichiarato nella delibera, ma di veri e propri canoni per avere introiti da parte dell'ente comunale:

Il fatto è di una gravità unica, in quanto la sala consiliare è da sempre stata considerata la sala dei

cittadini, di proprietà di tutta la collettività pescarese e pertanto concessa gratuitamente a chiunque ne

avesse avuto bisogno.

Durante i miei anni di presidenza in quella sala si sono riversate tutta la dinamicità e la vivacità della nostra

città in ogni campo, dall’arte al sociale, dalle scuole alle riunioni di associazioni benefiche; qualsiasi realtà

abbia chiesto alla Presidenza l’utilizzo della sala in questione è stata accolta a braccia aperte perché ho

sempre considerato il Comune la casa di tutti

Secondo il consigliere d'opposizione, per piccole onlus e associazioni o per comuni cittadini sarà impossibile utilizzare la sala costringendoli a rivolgersi altrove oltre a dare un pessimo messaggio alla città chiudendo le porte del palazzo comunale invece di diffondere cultura, arte, sociale, volontariato:

Una vera e propria tassa che renderà ancor più distante il palazzo dalla vita reale, economica, sociale e culturale dei pescaresi, più di quanto le scelte politiche del centro destra non abbiano già dimostrato in questi mesi di governo, e contribuendo sempre di più all’allontanamento dei cittadini dalla politica.