Riapertura Corso Vittorio, Pescara Mi Piace: "Gravi conseguenze per tutta la città"

Una scelta scellerata, che causerà disagi ed avrà gravi conseguenze sull'intera città, dettata solo da interessi politici. L'ex vicesindaco di Pescara Fiorilli, di Pescara Mi Piace, attacca duramente Alessandrini per la decisione di voler riaprire al traffico Corso Vittorio Emanuele.

Dopo le dimissioni dell'assessore Civitarese, Fiorilli parla di una "Caporetto" per il sindaco che si sarebbe piegato alle richieste dei commercianti pur di ottenere consensi in vista delle elezioni comunali del 2019.

"Sono ben altre le misure di cui avrebbero avuto bisogno tutti gli esercenti del centro commerciale naturale, da un incremento dei

parcheggi all’aumento delle agevolazioni sulla sosta per chi in centro ci va tutti i giorni per lavoro o anche solo per shopping, dal completamento della riqualificazione del territorio, peggiorata rispetto al 2014 quando avevamo lasciato al sindaco Alessandrini una ‘bomboniera’, alla polarizzazione di eventi capaci di portare gente nelle vie del centro per passeggiare e guardare le vetrine e magari fare acquisti. I negozi di corso Vittorio Emanuele avevano cominciato a chiudere quando la strada era un imbuto di veicoli in transito che non si fermavano, ma attraversavano solo l’asse da sud a nord e viceversa."