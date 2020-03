A Pescara seduta "digitale" per la giunta Masci: assessori e sindaco collegati in videoconferenza

Seduta "digitale" per la giunta comunale di Pescara oggi 25 marzo, che è tornata a riunirsi a distanza di diversi giorni. Il sindaco Masci e gli assessori comunali infatti si sono collegati in videoconferenza per fare il punto della situazione per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus in città.

L'amministrazione di Pescara è una delle prime in assoluto in Italia, fra i comuni al di sopra di centomila abitanti, ad aver adottato questa formula operativa per proseguire regolarmente la propria attività operativa e decisionale. A breve la stessa metodica sarà utilizzata per le riunioni del consiglio comunale e delle varie commissioni.

L'esecutivo comunale si è occupato dell’emergenza sanitaria in atto e delle priorità da affrontare in questo periodo, con particolare riferimento ai servizi essenziali e al monitoraggio della situazione generale in città da parte dei singoli uffici.