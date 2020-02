Anche Pescara conquista la Bandiera Verde, ma il sindaco Masci non si accontenta: "Ora vogliamo quella Blu"

Anche Pescara ottiene la bandiera verde 2020, quella assegnata per le spiagge a misura di bambino e famiglie. Dopo la soddisfazione espressa dal sindaco di Montesilvano De Martinis per lo stesso riconoscimento, arriva anche il commento del primo cittadino pescarese che ora punta ad ottenere per il 2021 l'ambita bandiera blu, come aveva promesso durante la campagna elettorale prima dell'elezione dello scorso anno.

La bandiera verde, lo ricordiamo, viene attribuita da pediatri ed esperti tenendo conto di diversi parametri: dalla limpidezza dell'acqua agli spazi per cambiare i pannolini, fino alle strutture sportive e alle aree di ristorazione oltre ovviamente alla qualità delle acque di balneazione, che negli ultimi anni a Pescara sono state al centro di polemiche. Masci ha commentato: