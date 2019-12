I consiglieri regionali Pd incalzano la Regione sull'ex cofa: "Inspiegabile silenzio dalla giunta Marsilio"

Il gruppo Pd alla Regione Abruzzo interviene in merito al dibattito relativo al futuro dell'ex Cofa, ed in particolare alla possibilità di realizzare una sede unica della Regione a Pescara. Il capogruppo Paolucci assieme al consigliere Blasioli in particolare chiede alla giunta Marsilio di esprimersi, considerando che l'ente regionale è proprietario di circa 22 mila metri quadrati all'interno dell'ex Cofa, ma in queste settimane non ha mai espresso un parere nonostante il "valzer del Monopoli" che ha coinvolto Comune, università, associazioni di categoria.

Per questo, il consigliere Blasioli ha presentato due interpellanze, in cui si chiede alla Regione di cedere a titolo gratuito la parte di proprietà al Comune per fini turistici e commerciali:

Con il secondo, invece, chiediamo che sia realizzata una sede unica della giunta regionale a Pescara, in modo da accorpare le sette sedi esistenti (via Conte di Ruvo, via Catullo, via Tiburtina Valeria, via Passolanciano, corso Vittorio Emanuele II, largo dei Frentani e quella in viale Bovio, che è fra l’altro inagibile), e garantire così migliori servizi ai cittadini e un ambiente di lavoro dignitoso ai dipendenti.

E’ singolare che il Dup del Comune di Pescara contenga la localizzazione nell’area ex Cofa dell’università del mare e la Regione, proprietaria di 22mila 678 metri quadrati, nulla dica a riguardo. Ed è singolare, inoltre, che il sindaco chieda pubblicamente la sede della regione nell’ex Cofa e il Defr, cioè il documento analogo di programmazione della giunta regionale, per il triennio 2020/2022 nulla dica sul punto in merito ad un obbiettivo cosi strategico.