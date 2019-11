Parco ex caserma Di Cocco, ripristinata l'illuminazione pubblica - FOTO

Tornano le luci dell'illuminazione pubblica nel parco dell'ex Caserma Di Cocco a Porta Nuova. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione ambiente Petrelli, che aveva inoltrato la segnalazione qualche giorno fa a seguito del sopralluogo compiuto sul posto e delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini sul disservizio che durava da mesi.

Sono state sostituite da Pescara Energia le 20 lampade esistenti ed un proiettore da 250 watt all'ingresso dell'area. L'azienda che si occupa della gestione dell'illuminazione pubblica in città ha raccolto l'allarme lanciato dopo il sopralluogo e Petrelli ha ringraziato la società ed i cittadini che hanno inviato la segnalazione.

Nel sopralluogo, ricorda il presidente, non erano emerse grosse criticità o problemi seri legati al degrado, ma era stato segnalato il disservizio che, specie nei mesi invernali ed autunnali, costringeva i fruitori ad abbandonarlo già nel pomeriggio per la scarsa visibilità che ovviamente lo rendeva poco sicuro.

Durante il sopralluogo è scattata la nostra segnalazione con la promessa ai cittadini di convocare in Comune i responsabili di Pescara Energia per chiedere conto del disservizio. E invece già ieri sera è arrivata la comunicazione della società in house del Comune di Pescara la quale ha ufficializzato di aver risolto in quarantotto ore la problematica, attraverso la sostituzione totale di tutte le 20 lampade da 150 watt esistenti nel Parco e l’installazione di un nuovo proiettore, posizionato in uno degli ingressi dell’area, da 250 watt, un ottimo esempio di sinergia e collaborazione tra Istituzioni e cittadini