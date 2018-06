Parcheggi sulla strada parco, Azione Politica insiste: "Vanno ripristinati subito"

No a sperimentazioni durante la stagione estiva ormai già iniziata, ripristinare subito i parcheggi estivi sulla strada parco. A parlare è l'ex vicesindaco Fiorilli esponente di Azione Politica, che chiede all'assessore Diodati di riattivare già a partire da questo fine settimana il sistema di sosta a pagamento lungo l'ex tracciato ferroviario.

Diodati infatti sembrerebbe intenzionato a sperimentare i bus navetta da far transitare sulla strada parco destinati ai bagnanti che lasciano l'auto nell'area di risulta o comunque lontano dalle spiagge. Secondo Fiorilli questa ipotesi, seppur potenzialmente valida, va sperimentata almeno due mesi prima dell'inizio della stagione balneare, per permettere agli utenti di abituarsi.

Dopo l’ultimo fine settimana con la riviera chiusa e le strade congestionate per Ironman, gli utenti del nostro litorale non faranno ulteriori sconti: già domani e domenica, in condizioni di bel tempo, come si prevede, le nostre spiagge dovrebbero registrare il pienone, ma è evidente che questo non accadrà se i cittadini, arrivati a ridosso del mare, non troveranno un parcheggio in cui potersi fermare. E non parliamo solo dei pescaresi, che potrebbero ripiegare sul venire a piedi o usare la bicicletta, ma parliamo soprattutto di coloro che arrivano dai comuni vicini, dall’entroterra, perché è impensabile chiedere a un cittadino di Pianella di venire al mare a Pescara in bici, magari portandosi dietro nonna, bambini e giochi da spiaggia