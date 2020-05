Nuovo appello del M5s comunale: "Riaprire il bando per i buoni spesa"

Torna a chiedere la riapertura di un nuovo bando per i buoni spesa stanziati dal Governo per l'emergenza Coronavirus il M5s di Pescara. I consiglieri comunali pentastellati, con la capogruppo Erika Alessandrini, chiedono al sindaco di emanare un nuovo avviso con i fondi rimasti dal primo bando. A quanto pare, sarebbero stati spesi 650 660 mila euro dei 675 mila messi a disposizione da Conte, oltre ai 325 mila euro promessi dal primo cittadino come integrazione alla cifra governativa.

Il primo bando, fra l'altro, fu aperto per 3 giorni e secondo il M5s molti cittadini, soprattutto in quel periodo di lockdown completo, non saranno riusciti a presentare la domanda, e dunque potrebbero avere una seconda occasione. Da considerare anche coloro che hanno avuto pesanti ed improvvise mancanze di denaro nelle ultime settimane, e che quindi adesso avrebbero bisogno di un sostegno:

Non chiediamo un "secondo giro", come burlescamente ironizzato da qualche consigliere di maggioranza, ma di intercettare tutti i nostri concittadini che, colpiti da questa crisi senza precedenti, si sono ritrovati magari in una situazione di difficoltà per loro nuova. Se poi il Sindaco ha cambiato idea considerando ora intoccabili le somme comunali prima individuate, volendole destinare ad attività o interventi non ancora identificati, nonostante le necessità legate alla Fase 2 dell'emergenza, lo dica chiaramente alla città. Ha due possibilità il sindaco: ammettere il dietrofront e la promessa da marinaio o riaprire immediatamente il bando

Ricordiamo che sulla questione dei buoni spesa era intervenuto anche il consigliere e capogruppo Udc Pignoli che aveva parlato di domande false e mendaci presentate da persone che non ne avevano titolo.