La delusione del consigliere Pd Giampietro sul progetto di riqualificazione dell'area di risulta: "Sparirà il polo culturale"

L'area di risulta futura rischia di rimanere molto simile a quella odierna. A dirlo il consigliere comunale Pd Giampietro, che commenta l'approvazione da parte del consiglio comunale, del progetto relativo alla riqualificazione dell'area di risulta presentato dall'amministrazione Masci.

Secondo Giampietro, è destinato a scomparire lo spazio culturale, ed a rischio ci sarebbe anche la realizzazione del parco centrale che attualmente è indefinita:

Tutto rischia di ridursi a qualche posto auto in più e ad una strada in più (dove passerà il Brt, erede del filobus) mentre nessuna prospettiva viene data al grande spazio culturale che doveva diventare il nuovo attrattore della città. E il Parco Centrale, che dà il nome al progetto? Sarà stralciato dal progetto, e realizzato (un giorno) dalla Fondazione Pescarabruzzo con cui il dialogo però è solo all'inizio, e senza aver definito quanto, quando e come