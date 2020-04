Scoppia la polemica sui fondi per il bonus spesa alle famiglie, il M5s attacca: "Spariti i 325 mila euro del Comune"

Nessun fondo del Comune, pari a 325 mila euro, per i buoni spesa destinati ai cittadini con la cifra messa a disposizione dal Governo, pari a 675 mila euro, che non è nemmeno stata completamente spesa. Il M5s con la capogruppo comunale Alessandrini, attacca l'amministrazione comunale sulla questione del bonus elargito alle famiglie e cittadini in difficoltà per l'emergenza Coronavirus.

A margine del consiglio comunale odierno, la consigliera pentastellata chiede di conoscere dove siano finiti quei fondi che il sindaco Masci aveva promesso come ulteriore aggiunta alla somma già stanziata dal Governo per l'emergenza sociale.

"Una maggioranza balbettante con un sindaco che lascia l'aula sono l'espressione dell'inadeguatezza del centrodestra ad affrontare questa crisi. Ci sono famiglie che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena a causa dell'emergenza sanitaria e l'amministrazione comunale preferisce tenere i soldi in un cassetto dopo averli promessi. Per i cittadini oltre al danno di non avere gli aiuti promessi dal sindaco Masci, la beffa di un Comune che i soldi li ha trovati e se li tiene, senza una reale volontà di sostegno alla popolazione che ha più bisogno" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Alessandrini attacca poi il consigliere D'Incecco che è anche presidente della commissione bilancio in Regione Abruzzo, in merito alla questione delle domande per la cassa integrazione non ancora presentate all'Inps e chiede maggiore rispetto dagli amministratori in questo momento difficile per moltissime famiglie pescaresi. Per questo, chiede la riapertura del bando per concedere il bonus spesa a chi non è riuscito ad averlo altrimenti il centrodestra deve ammettere che i soldi inviati dal Governo erano più che sufficienti per risolvere tutti i problemi alimentari della città.