Il segretario cittadino Pd Di Pietrantonio su Villa del Fuoco: "Rancitelli non esiste, danneggiata l'immagine dei residenti"

Anche il segretario cittadino del Pd Di Pietrantonio interviene in merito alla questione dell'emergenza sicurezza e criminalità al Ferro di Cavallo e nel quartiere di Villa del Fuoco. Il segretario ha fatto sapere di aver attivato un incontro con i residenti della zona che, come da lui riferito, non ci stanno ad essere etichettati come "Rancitelli":

Non vi è nessuna strada ,piazza o slargo con questo nome che evoca scenari da Bronx. Si e’ arrivati, negli anni, a identificare tutto l’ex quartiere 3 Tiburtina- Villa del Fuoco come “Rancitelli”, creando gravi problemi di immagine ai tantissimi residenti di questo quartiere, brave persone, oneste e lavoratori, ma soprattutto a tante brave ragazze e tanti ragazzi che cosi, nella vergogna vengono etichettati. Esistono sicuramente gravi problemi di violenza e illegalita’, come il grave fatto di sangue avvenuto il giorno di Capodanno, e soprattutto mancanza di rispetto di regole fondamentali di civile convivenza in una piccola parte di questo quartiere, appunto “il Ferro di Cavallo” e zone limitrofe, e da parte di una minoranza, ben identificata, poche persone rispetto alle migliaia di abitanti che vi risiedono.

Secondo Di Pietrantonio, occorre una bonifica già avviata in parte dalle forze dell'ordine, ma non basta la repressione e la prevenzione, serve una profonda riqualificazione sgomberando gli abusivi e creando interventi che possano rilanciare la zona, come ad esempio l'apertura della nuova sede unica della Regione nel quartiere, per avere un grande risparimo economico in termini d'affito e la riqualificazione unita al completamento della "Città della Musica" nell'ex inceneritore lasciata nel totale abbandono da anni.