Dup giunta Masci | L'attacco delle associazioni, del Pd Porta Nuova e Si: "Solo cemento, giovani dimenticati"

No all'approvazione del documento unico di programmazione dell'amministrazione Masci, che sarà votato lunedì alle 9 in consiglio comunale. A protestare diverse associazioni e movimenti cittadini, come Ginestra, Arci Pescara, Volt Pescara, Giovani Democratici provincia di Pescara, Circolo Pd Pescara Portanuova Giuseppe Di Vittorio, Articolo Uno Pescara, Sinistra Italiana - Circolo di Pescara "G. Colazilli" e ReteAbruzzo.

Il documento, infatti, non conterrebbe progetti di sviluppo per l'aggregazionismo giovanile, ed anzi sarebbe basato solo su cemento ed asocialità, con una nuova sede dell'università nell'ex Cofa, lo sfratto dello sPaz e nessuna visione programmatica per le aree periferiche, turismo, cultura e lavoro.