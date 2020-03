D'Incecco sulla mozione per gli alberi dei bambini mai nati: "Una mozione per la vita"

Una mozione che omaggia la cultura della vita in generale. Così il consigliere comunale e regionale della Lega D'Incecco, ha commentato la notizia riguardante l'approvazione da parte del consiglio comunale della mozione presentata dai consiglieri Scurti e Andreelli della lista civica"Pescara futura" e riguardante la piantumazione di un albero a Pescara per ogni bimbo mai nato.

La mozione è stata appoggiata dalla Lega come spiega D'Incecco, capogruppo al Comune:

Un nuovo albero rappresenta una nuova vita e anche una nuova vita che,purtroppo, non ha visto luce per una serie di motivi strettamente personali, ricordiamo che il 15 ottobre 2019 è stata celebrata la giornata dei bambini mai nati in tutto il mondo-. Sottolineo che si dà seguito alla norma nazionale (obbligo per i comuni sopra i 15mila abitanti di piantare un albero per ogni nuovo nato) che rappresenta la premessa della mozione stessa quindi non vediamo quale sia la critica se non la solita solfa di chi deve alzare polveroni inutili