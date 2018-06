Colpo di pistola a Palazzo di Città, Alessandrini e Teodoro: "Indagheremo"

I​l sindaco Marco Alessandrini e l’assessore alla Polizia Municipale, Gianni Teodoro, intervengono in merito ai fatti di martedì scorso in Comune, con l'esplosione accidentale di un colpo di pistola da parte di un vigile urbano.

“Obiettivo prioritario dell’Amministrazione - afferma il primo cittadino - è chiarire in maniera puntuale l’accaduto, perché non è possibile che dentro un pubblico ufficio possa accadere una cosa del genere, che grazie all’orario in cui si è verificata non ha prodotto alcuno spiacevole epilogo. Andremo sicuramente a fondo alla vicenda su cui al momento è aperta un’indagine interna al Corpo di Polizia Municipale, chiarendone tutti gli aspetti, nessuno escluso, pronti a trarre le conseguenze dovute, perché non è nostra intenzione lasciare zone d’ombra a fronte di ciò che si è verificato e soprattutto per non esporre nessuno, in futuro, a rischi simili dentro e fuori da Palazzo di Città”.