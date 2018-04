Area di Risulta: mercoledì 4 aprile l'incontro pubblico del M5S per dire no alla riqualificazione

Si terrà domani mercoledì 4 aprile alle 20,30 presso il Museo Vittoria Colonna in Piazza 1 Maggio l'incontro pubblico organizzato dal M5S Pescara riguardante il progetto di riqualificazione dell'area di risulta dell'amministrazione comunale. I pentastellati da sempre si sono detti contrari al progetto, ed ora intendo informare correttamente ed approfonditamente la cittadinanza del piano progettuale del centrosinistra.

La consigliera Erika Alessandrini illustrerà le scelte progettuali, il piano finanziario, il cronoprogramma ipotizzato per i lavori e in particolare, il piano legato ai parcheggi con i relativi costi, che prevedono, addirittura, una cifra pari a 9 euro al giorno per parcheggiare nei silos del nuovo “parco centrale”. All'incontro parteciperà anche il deputato pescarese del M5S Andrea Colletti

Il capogruppo comunale Sabatini: