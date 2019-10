Aggressione a Brumotti, Fdi: "Legalità ed azioni forti della polizia in tutta la città"

Stop all'illegalità diffusa in centro ed in tutte le zone della città più sensibili, con interventi forti e radicali delle forze di polizia. A parlare è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Carota, a seguito del servizio andato in onda ieri a Striscia la Notizia riguardante l'aggressione subita da Brumotti a Rancitelli.

Carota ed il partito condannano duramente l'episodio, ricordando che non si tratta di un caso isolato ma di uno dei tanti che contraddistinguono ormai Pescara che è di fatto diventata per l'opinione pubblica una città pericolosa. Per questo, chiede azioni importanti per restituire sicurezza ed ordine:

Non solo in centro ma anche e soprattutto in periferia e nelle zone ad alto rischio. Occasioni di violenza e degrado vanno estirpate all’origine. Parlo di Rancitelli, ma di tutti quei rioni da cui ripetutamente provengono reclami e richieste di aiuto alle Autorità competenti. Come le recenti istanze dei residenti di via Ilaria Alpi. La parola chiave è legalità, a tutti i livelli. Regione e Comune devono lavorare all’unisono per far rispettare le normative vigenti, ed occorre elevare la presenza dello Stato con l’installazione di posti fissi di Polizia. Uno strategico lavoro di squadra per debellare violenza ed illegalità e per garantire il diritto alla sicurezza per tutti i cittadini