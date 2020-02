L'Abruzzo punterà sul cicloturismo al Bit di Milano

Sarà incentrata sul lancio della rete bike friendly e del cicloturismo la presenza della Regione Abruzzo alla prossima Borsa internazionale del turismo di Milano in programma dal 9 all'11 febbraio, il più importante marketplace per la promozione del prodotto Italia.

Lo ha fatto sapere l'assessore Febbo, aggiungendo che la nostra terra ha un potenziale attrattivo per il cicloturismo naturale, storico e religioso, molto importante e che sarà valorizzato grazie agli investimenti e progetti portati avanti dalla Regione, mentre il direttore dipartimento turismo De Sanctis ha aggiunto:

Nello specifico nello stand della Regione Abruzzo sono state organizzate 2 specifiche conferenze stampa con ospiti di spessore nazionale competenti per settore di cui avremo la diretta facebook. Lunedì 10 febbraio sarà presentato ed illustrato la rete Bike Friendly, disciplinato attraverso uno specifico disciplinare sul turismo attivo e sostenibile, dove interverranno Sebastiano Venneri, responsabile nazionale turismo di Legambiente, Ludovica Casellati, giornalista, scrittrice, direttore di Viagginbici.com e Giuseppe “Peppone” Calabrese conduttore Linea Verde Rai 1. Mentre martedì verrà presentato l’Abruzzo più autentico alla riscoperta del proprio patrimonio culturale e spirituale attraverso i riti della settimana di Pasqua. Con la presenza di Roberta Scorranese, scrittrice e giornalista del Corriere della Sera e Giuseppe “Peppone” Calabrese, conduttore di Linea Verde Rai1.

Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo, evidenzia come la nostra regione sia una terra adatta e nata per attività come cicloturismo, arrampicata, trekking, ciaspolate, sci alpinismo, subacquea, turismo a cavallo e tante altre declinazioni che portano e porteranno sempre più turisti, sia italiani e stranieri, alla scoperta di un territorio ricco di peculiarità all'insegna del rispetto e della sostenibilità ambientale.

L'assessore Febbo ha concluso: