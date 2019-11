Obbligatori i dispositivi antiabbandono sui seggiolini auto: da quando e le possibili multe

Avete dotato i seggiolini auto di uno dei dispositivi antiabbandono? Da oggi, 7 novembre, sono obbligatori. I trasgressori saranno puniti con multe, decurtazione dei punti dalla patente e possibile fermo del veicolo. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire meglio cosa c’è dietro questo decreto legge, che è entrato da poche ore in vigore.

Dopo i tanti tragici fatti di cronaca, in cui dei bambini innocenti dimenticati in auto sono poi stati ritrovati senza vita, il Governo ha deciso di fare qualcosa e introdurre un nuovo sistema di sicurezza per tutelare i minori. Il sistema salva-bebé, proposto nel testo presentato da Giorgia Meloni, stabilisce quali sono le caratteristiche dei dispositivi omologati.

Il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l'entrata in vigore 15 giorni dopo, il 7 novembre 2019.

I dispositivi antiabbandono sono obbligatori per tutti i bambini fino a 4 anni di età. Se più grandi, a meno che non cambi qualcosa nel frattempo, non è necessario.

Incentivi per l'acquisto

Il Governo, che per il momento non ha previsto una campagna di sensibilizzazione, che promette sarà avviata nei prossimi mesi, ha anche fatto accenno alla possibilità di incentivi e rimborsi fino a 30 euro. Anche questi al momento non sono disponibili. Si consiglia pertanto di conservare il documento fiscale di acquisto, per presentare in seguito domanda dai rimborso, nelle misure che saranno stabilite.

Le multe previste in caso di trasgressione

Se un conducente dovesse trasportare in auto un bambino con meno di 4 anni su un seggiolino sprovvisto del dispositivo antiabbandono omologato e conforme, andrà incontro a sanzioni pecuniarie e non solo. I casi:

81 euro (56,70 euro se si paga entro i primi cinque giorni dalla multa) e decurtazione di numero 5 punti dalla patente , se si contesta al conducente, che ha l’obbligo di sorveglianza sul minore

(56,70 euro se si paga entro i primi cinque giorni dalla multa) e , se si contesta al conducente, che ha l’obbligo di sorveglianza sul minore 81 euro, senza importo scontato, e sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi, se la stessa infrazione si commette per due volte entro due anni (recidiva).

Nella circolare governativa, che stabilisce l’entrata in vigore repentina dell’obbligo del sistema salva-bebé, sono riportate le caratteristiche funzionali essenziali e quelle tecnico-costruttive.

Caratteristiche funzionali essenziali

a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d).

b) Il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente.

c) Il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione.

d) Nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno e all’esterno del veicolo.

e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g).

f) se alimentato a batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente.

g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali

a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori.

b) Nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alternarne le caratteristiche di omologazione.

Dove comprare i dispositivi antiabbandono per i seggiolini?

È possibile acquistare questi prodotti in tutti i negozi che vendono articoli per bambini, come passeggini e seggiolini, di Pescara, dai diretti rivenditori di questi prodotti e nei punti vendita di elettronica.