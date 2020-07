Piste ciclabili: la mappa della città

Spostarsi pedalando non è solo una moda ma un modo saggio per evitare il traffico cittadino, inquinare meno e non spendere nulla in carburante. E a Pescara ci sono diverse piste ciclabili, sparse in tutta la città, dove esercitarsi sulle due ruote e concedersi una bella passeggiata sul sellino, da soli o in compagnia della famiglia o di amici.

Attualmente nel territorio comunale è possibile percorrere oltre 20 chilometri di piste ciclabili.

Ma dove si trovano le piste ciclabili a Pescara e quali sono quelle di tipo ciclopedonale, stradali o a uso esclusivo delle biciclette elettriche e classiche? In questo ci aiuta il portale specifico piste-ciclabili.com che ha raccolto tutte le piste ciclabili pescaresi, segnalando, oltre alla tipologia, anche la distanza, il fondo, la pendenza e il dislivello.

Elenco piste ciclabili di Pescara

Innanzitutto vi segnaliamo la pista stradale dove è possibile viaggiare in bici sul nostro territorio:

Pescara Sud – Francavilla, 3 km di percorrenza su strada/asfalto, con dislivello 5 m.

Le ciclabili, invece, sono queste:

Ciclabile di via G. D’Annunzio, 2 km

Ciclabile all’interno dell’ex area di risulta, 1 km

Ciclabile centrale, 2 km

Ciclabile litoranea Pescara sud, 3 km

Ciclabile porto nord, 1 km

Via D’Annunzio, 2 km, pendenza 5%

A seguire i percorsi ciclopedonali di Pescara: