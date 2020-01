Servono nuove piste ciclabili in città per l'arrivo della ciclovia adriatica: l'appello di Pescarabici

Pescara deve fare la sua parte da protagonista per il progetto della ciclovia adriatica, che prevede la realizzazione di una maxi pista ciclabile, mettendo in collegamento i tratti già esistenti, dalla provincia di Venezia fino alla provincia di Foggia attraversando 6 regioni e 17 province.

Per questo, l'associazione Pescarabici Fiab ha scritto al sindaco Masci e all'assessore alla mobilità per chiedere che la città si prepari ad accogliere nel migliore dei modi l'importante infrastruttura, considerando che molte delle piste ciclabili presenti in città, soprattutto quella del lungomare che dovrebbe essere direttamente interessata dalla ciclovia adriatica, non sono adeguate ed idonee.

È vero, il territorio comunale è già attraversato dalla Bike to Coast; ma noi riteniamo che questo tracciato, sul lungomare per capirci, non sia all’altezza né delle prestazioni annunciate (in termini di offerta) né richieste (in termini di domanda), e la saturazione estiva ne è una significativa testimonianza.

La ciclovia turistica deve essere progettata, realizzata e gestita con l’obiettivo che la circolazione dei ciclisti avvenga in un contesto sicuro e piacevole, quindi protetto dai diversi tipi di rischi, non solo quelli più frequenti e comuni nelle tipologie dei sedimi utilizzati per infrastrutture ma anche più in particolare in relazione agli specifici contesti attraversati