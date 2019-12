Moscufo diventa plastic free: arrivano 250 borracce in alluminio nelle scuole

Le scuole di Moscufo diventano plastic free. L'amministrazione comunale, infatti, ha annunciato che mercoledì 18 dicembre saranno consegnate agli alunni delle scuole comunali 250 borracce in alluminio, nell'ambito della campagna per eliminare l'uso della plastica monouso.

Assieme all'amministrazione comunale sarà presente anche il delegato di Rieco Berardocco ed il direttore tecnico Di Campli. A Moscufo la differenziata è già a livelli superiori alla media nazionale, con il 79% del 2018 e l'80% del 2019. Il sindaco De Collibus ha espresso soddisfazione sottolineando l'attenzione mostrata dall'amministrazione e dai cittadini di Moscufo per il rispetto dell'ambiente, mentre l'assessore Faieta ha aggiunto:

Il tema della tutela dell’ambiente è una priorità assoluta della nostra amministrazione e siamo certi che il cambiamento necessario verso uno stile di vita sostenibile passi imprescindibilmente attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei cittadini più giovani. Proprio per questo motivo, a partire da gennaio, avvieremo nelle nostre scuole il progetto Waste Travel 360° volto a sensibilizzare i giovani e le famiglie sull’importanza del valore del rifiuto, inteso come risorsa indispensabile per un futuro proiettato verso una Economia Circolare

Per il 2020 il Comune assieme a Rieco lancerà altri progetti per potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, con incontri sui cittadini per le ultime novità sull'appalto dell'igiene urbana, oltre alla presentazione dell'App Junker che permetterà tramite fotocamera dello smartphone, migliaia di prodotti con le indicazioni su come smaltirli e le notifiche per il calendario del conferimento.