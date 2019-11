Boom di lauree online in Italia: le università telematiche vanno di moda

Se mancano tempo e risorse, è possibile conseguire una delle lauree online iscrivendosi alle università telematiche. In Italia il numero di iscritti è davvero impressionante, frutto del fatto che sono davvero molto apprezzate. In più, gli studenti, che possono iscriversi – in linea generale – in ogni momento dell’anno, sono in aumento.

Nell'anno accademico 2010/11 il totale degli iscritti era inferiore alle 40.000 unità, mentre nel 2017/18 il numero è salito fino a superare i 93.000 iscritti. In particolare fra il 2015/16 e il 2017/18 si è registrato un incremento delle iscrizioni di più di 38.000 unità in confronto al 2014/15, con una crescita di oltre il 69% (fonte Adnkronos).

L’aumento, anzi l’apprezzamento si spiega sotto vari fronti. Innanzitutto è possibile seguire vari corsi di laurea direttamente dal proprio pc, dal tablet e persino dallo smartphone. Insomma, si sta comodamente a casa, senza sostenere i costi degli affitti studenti a Pescara e si seguono le lezioni online, quando si vuole e come si vuole. Anche in pigiama.

Spostarsi è d’obbligo solo quando bisogna sostenere gli esami: si va nella sede più vicina, e ce ne sono tante ormai sul territorio nazionale, si fa la prova scritta o orale e si attende un voto.

Quali lauree online si possono conseguire?

Le università telematiche italiane offrono un ampio ventaglio di scelta. L’offerta formativa include corsi di laurea in: Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze motorie, Scienze politiche, Psicologia, Scienze della Comunicazione e tanti altri ancora. C’è persino un corso per diventare influencer, un po’ come Chiara Ferragni.

Università telematiche in Italia riconosciute dal Miur

Il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto ben 11 università online, per conseguire la laurea da casa. Ecco quali sono:

Università Telematica Internazionale Uninettuno Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Università Telematica Pegaso Università San Raffaele Università Mercatorum Università degli Studi eCampus Università degli Studi Giustino Fortunato Università degli Studi Guglielmo Marconi Italian University Line Università Leonardo Da Vinci

Spicca in particolare l'Università online Napoli Pegaso, la sola del suo genere ad essere inclusa tra i principali atenei del nostro Paese. Dal 2010 al 2019 gli immatricolati di questa Università sono cresciuti addirittura del 547%, passando da 897 a 5807 iscritti. Tra le Università telematiche, citiamo anche Novedrate e-Campus con 1256 neoiscritti e Roma Unicusano con 1505 nuovi studenti (fonte Miur).

