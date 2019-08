Come risparmiare sui libri scolastici per l’anno 2019-2020?

Per non spendere un capitale, è opportuno comprare i libri scolastici per l’anno 2019-2020 tenendo conto di offerte e sconti. Se acquistati con anticipo, è possibile risparmiare e non affrontare una spesa ingente. In vista dell’inizio delle scuole (primarie, medie e superiori) bisogna, quindi, trovare i testi scolastici a prezzi convenienti, approfittando del mercato dell’usato e delle promozioni.

Per non spendere un capitale e farsi recapitare direttamente a casa i nuovi testi scolastici necessari, approfittate delle offerte Amazon. Il marketplace mette a disposizione un servizio online comodo e pratico, che prevede anche uno sconto.

Librerie scolastiche a Pescara

Prima di scoprire le offerte Back to School di Amazon, ecco un elenco delle librerie dove poter ordinare e acquistare, nuovi o usati, i libri di testo per gli studenti di scuole elementi, medie e superiori.

Cartolibreria Bovio, viale Bovio 126

Regina Libreria, via Ravenna 5

A&B Libri via Fonzi 18

Libreria Copisteria Arcobaleno via Cicognini 8

Mondadori Bookstore via Milano 74/76

È possibile, inoltre, acquistare i libri scolastici per i vostri figli online, navigando sui siti-mercatini dell’usato e in quelli fisici presenti nel nostro territorio.

Acquistare i libri su Amazon

Ecco come ordinare i libri scolastici su Amazon

1. Cliccare sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Scegliere regione, provincia e comune

3. Scegliete il tipo di scuola

4. Selezionare la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

5. Cliccare su classe e sezione

6. Spuntare i libri già in possesso o che non interessano

7. Confermare l’ordine: entro qualche giorno i libri per l’anno scolastico 2019-2020 saranno recapitati a destinazione

Promozione "Ritorno a scuola"

Amazon, inoltre, offre un’altra interessante opzione per risparmiare: "Ritorno a scuola”. Si potrà, infatti, ricevere un buono sconto di 5€ a fronte di una spesa di almeno 20 euro, a condizioni che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali

L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre.

