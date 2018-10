Pescara, al Matta lo spettacolo teatrale dedicato ai migranti

Uno spettacolo teatrale dedicato al tema dei migranti e dei viaggi della speranza, dal titolo "Mediterraneo". Appuntamento il prossimo 24 ottobre al teatro Matta con l'evento presentato questa mattina in Comune dal sindaco Alessandrini assieme al registra Ali Shams e a Bruno Martini, vice presidente di Artisti per il Matta e Antonio Corrado, di Abruzzo Avventura fra i sostenitori dell’evento.

Il primo cittadino pescarese sottolinea come il tema dello spettacolo sia particolarmente forte e sensibile in questo momento nel nostro Paese:

"Tutto serve per alimentare la riflessione, meglio quando a far riflettere è un lavoro che arriva da punti di vista nuovi, come lo è quello del regista iraniano autore dello spettacolo. Un invito alla riflessione che non può che arricchire chi guarda”