'Mediterranea': un viaggio tra saperi e sapori al gusto della scoperta 

Si inaugura alle 18:30 di venerdì 22 giugno la XXXIII edizione di Mediterranea, la fiera agroalimentare più longeva d’Abruzzo che, quest’anno, apre le porte ad una serie di novità. Già dal pay off del logo, rinnovato con Eccellenze d’Abruzzo e non più Tipici Agroalimentari, si evince un cambio di rotta. Il connubio turismo ed enogastronomia diventa il traino per la promozione del territorio ed è per questo che all’area espositiva tradizionale, dedicata ai produttori abruzzesi, si affiancano le associazioni e gli Enti di promozione ma, soprattutto, i poli museali che allestiranno il padiglione con gli oggetti di punta, espressione dell’identità abruzzese.

“Torniamo a Pescara dopo aver portato lo scorso anno "Mediterranea" e i nostri produttori nella piazza di Milano. Lo facciamo per puntare sul binomio cucina e turismo. Le nostre bellezze regionali non sono "delocalizzabili" – dichiara Carmine Salce, Vice Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara – Il 2019 è l’anno del cibo e abbiamo deciso di investire ancora di più sulla nostra fiera più longeva, 'Mediterranea', arricchendola con tantissimi appuntamenti. Da quello organizzato con Assonautica Nazionale per il trentennale del Porto Turistico Marina di Pescara agli eventi storico-Culturali. Sono 38 gli espositori e tante le collaborazioni prestigiose: da quella con l’Istituto Alberghiero Turistico De Cecco ai poli museali fino ai massimi esperti di cibo, tra cui il Dott. Lorenzo Palazzoli che venerdì 22 giugno alle 22 ci spiegherà le proprietà anti-ossidanti dei fiori eduli in cucina”.

Si è ritenuto di cogliere l'occasione per commemorare il presidente Daniele Becci, scomparso prematuramente da meno di sei mesi, intitolandogli il Padiglione espositivo che, da sabato 23 giugno, si chiamerà appunto Padiglione Espositivo Daniele Becci. In programma una cerimonia allle ore 19:30.

Grande l’impatto che avrà il padiglione grazie al video mapping e all’esposizione di pezzi e reperti importanti dei musei coinvolti quali: il Polo Museale d’Abruzzo, la Fondazione Genti d’Abruzzo e l’Ente Mostra Artigianato Artistico di Guardiagrele. In particolare, sono due gli eventi organizzati in funzione del taglio turistico dato alla manifestazione: la tappa pescarese della regata velica di venerdì 22 con 30 armatori provenienti da tutta Italia e l’incoming di dodici tour operator e giornalisti da Gemania, Irlanda, Lituania, Spagna, UK, Svizzera e Francia.

Tra gli eventi clou il Salotto Culturale (domenica 24 giugno alle ore 18:30) condotto da Simone D’Alessandro sui dieci luoghi comuni da sfatare sull’Abruzzo.



Venerdì 22 giugno alle ore 20:30 ci sarà il Cooking show dell’Istituto De Cecco. L'Ipssar organizzerà una serata giovane e marinara grazie alla collaborazione con l’Ente camerale. Il menu che verrà proposto ripercorre la storia marinara con una competizione sul primo e secondo piatto di fronte a una giuria di tre penne prestigiose. Il premio, offerto dall’Ente camerale, sarà uno stage formativo per il ragazzo più di talento.