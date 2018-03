Pasqua al cinema: i film per tutta la famiglia da vedere al The Space

Sole o maltempo? In attesa di capire che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, The Space Cinema propone per le vacanze pasquali una rassegna di titoli dedicati a tutta la famiglia. Domenica 1 e lunedì 2 aprile, infatti, tutte le sale del circuito saranno aperte fin dal mattino. Un’occasione per guardare le ultime novità in sala in compagnia dei propri cari e recuperare i migliori film usciti nelle settimane precedenti. Non solo: i bambini (fino ai 12 anni) potranno entrare con un biglietto a prezzo speciale (4,90 €).

Tra i film in programmazione, oltre ai titoli di maggior successo della stagione come Ready Player One, Pacific Rim: La Rivolta, Una festa esagerata!, Tomb Raider, Maria Maddalena, Metti la nonna in freezer e Hostiles - Ostili, ci sarà anche una speciale selezione di film per tutta la famiglia, a base di avventura, animazione e risate, con pellicole come Nelle Pieghe del Tempo, Peter Rabbit, Belle & Sebastien - Amici per sempre ed È arrivato il Broncio.