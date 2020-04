Ripartono i mercati rionali a Pescara: le regole da seguire per utenti e commercianti

Lunedì 4 maggio ripartono i mercati rionali a Pescara, dopo lo stop dovuto al lockdown per il Coronavirus. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale aggiungendo che si ripartirà con il tradizionale mercato in via Pepe, mentre mercoledì 6 maggio sarà la volta del mercato lungo la strada parco.

Oggi il sindaco e l'assessore Cremonese hanno incontrato i rappresentanti dei commercianti ambulanti per pianificare la gestione della riapertura dei mercati, rispettando il distanziamento sociale e le regole imposte per evitare la diffusione del contagio. Ridisegnata la planimetria e sono già stati tracciati gli spaz che dovranno accogliere bancarelle e mezzi su gomma, e i punti dove ollocare la recinzione dei corridoi di accesso e di uscita dalle stesse piazzole, con l’ausilio anche di nastro di colore bianco e rosso. Presente anche la nuova segnaletica.

Si potrà accedere ad ogni singola area due persone per volta, e dovranno essere gli ambulanti a far rispettare le regole. Obbligatorio l'uso di guanti usa e getta e mascherine, e dovranno essere affissi dei cartelli informativi. L'assegnazione degli stalli è avvenuta questa mattina con un'estrazione. Si lavora invece per arrivare alla riapertura del mercato del giovedì in via Maestri del Lavoro.