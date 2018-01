Domeniche senz'auto, Confcommercio ribadisce: "Provvedimento assurdo"

No alle domeniche ecologiche a Pescara. Ancora una volta, Confcommercio Pescara con il presidente Danelli torna a dire no alla possibilità avanzata dal Comune di chiudere al traffico le strade del centro o addirittura l'intera città per ridurre i livelli di smog. Da sempre l'associazione di categoria si dice critica per un provvedimento che rischierebbe, a detta del presidente, di compromettere e danneggiare gli incassi dei commercianti, specie nel periodo di saldi.

"Rispondendo a qualcuno che ha ritenuto “una non verità” il fatto che l’inquinamento atmosferico nei centri cittadini sia dovuto quasi totalmente alle emissioni per il riscaldamento degli edifici, poniamo un'altra domanda: come mai quando si spengono i riscaldamenti, a parità di auto circolanti, per incanto non si verifica più l’allarme poveri sottili? Siamo invece favorevoli ad incrementare le corse dei Bus Navetta gratuiti per favorire coloro che intendono lasciare l’auto nei parcheggi di scambio, tra cui il parcheggio della stazione, ad attivare corse di bus elettrici sulla strada parco, a favorire le piste ciclabili sicure da realizzare sui marciapiedi eliminando quelle pericolose sulla strada. Ribadiamo che Pescara è una città a vocazione commerciale che vive sulle attività del commercio, del turismo e dei servizi, attività che non possono essere mortificate da decisioni improvvisate e non concordate con i portatori di interesse"