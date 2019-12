Confindustria Chieti - Pescara chiude l'anno all'insegna dei successi: il bilancio del presidente Pagliuca

Chiude positivamente l'anno la Confindustria Chieti - Pescara che, con il presidente Pagliuca, ha snocciolato i dati relativi al 2019 tracciando un bilancio positivo con importanti obiettivi raggiunti ed altrettanti target ambiziosi per il 2020. Sono 46 le nuove imprese associate per un totale di 1.800 nuovi dipendenti rappresentati.

Pagliuca ha evidenziato come il compito di Confindustria sia quello di realizzare progetti concreti oltre che di rappresentanza e tutela delle aziende del territorio, in sinergia con le altre parti sociali, istituzionali ed economiche del territorio:

L'impegno costante è finalizzato a creare un contesto ambientale il più possibile favorevole al consolidamento e allo sviluppo della piccola e media impresa, a cui si affiancano aziende leader nei mercati che costituiscono motivo di orgoglio e prestigio per l'intera area di riferimento.

I numeri del 2019 parlano chiaro: 46 nuove aziende associate per un totale di 1800 nuovi dipendenti rappresentati. Se il welfare aziendale è un fattore determinante per un business sano e in crescita, le iniziative portate avanti da Confindustria non si fermano qui.