Bando per le Periferie: ripristinati i fondi destinati a Pescara

Ripristinati nella legge di bilancio i fondi per il bando per le periferie. Lo hanno fatto sapere il sindaco Alessandrini e l'assessore Cuzzi, annunciando l'accordo raggiunto dal Governo con l'Anci che dunque ripristina il fondo per tutte le città italiane interessate. L'amministrazione comunale fin da subito era scesa in campo per evitare di perdere quelle fondamentali risorse per i progetti di riqualificazione sociale ed urbana dei quartieri periferici:

"All’Anci ora la palla diplomatica per accelerare i tempi, i fondi per gli investimenti sono gli stessi che ci sono sempre stati, assicura il presidente dell'Anci Antonio Decaro e ci saranno anche i rimborsi di tutte le spese sostenute. Si tratta di un bando a cui teniamo molto perché in un’epoca di finanza pubblica strozzata, questo è ossigeno puro a vantaggio di chi non lo ha mai avuto in questa misura. Non dobbiamo tutelare solo la cifra che per noi è pari a 18 milioni di euro, ma il meccanismo che sta alla base per piano: i progetti sono stati premiati perché incentivano la collaborazione fra pubblico e privato, triplicando investimenti ed economie. Dietro il bando c'è il sistema Italia, ci sono 2,1 miliardi di euro in ballo, che riguardano 25 milioni di persone, il 40 per cento del Paese che non può restare sospeso."

Alessandrini e Cuzzi ricordano che il bando prevede, a Pescara: 1.055.000 per la mobilità ciclabile (completamento rete ciclabile in varie zone); 6.118.000 euro per la viabilità (Tiburtina, San Donato, Via Pantini e PUMS); per la riqualificazione urbana 6.827.000 euro (a Zanni, Borgo Marino, Fontanelle, San Donato, Città della Musica e Lungofiume); i rimanenti 4 milioni sono destinati ad interventi sociali.