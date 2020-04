Superano quota tremila le domande di ammortizzatori sociali nel settore dell'artigianato in Abruzzo

Sono tremila circa le aziende artigiane abruzzesi che hanno richiesto l'accesso agli ammortizzatori sociali del fondo di solidarietà in Abruzzo, per un totale di circa 10000 lavoratori coinvolti. Lo ha fatto sapere Casartigiani Abruzzo che ha anche evidenziato come i dati riguardanti il saldo fra le attività aperte e quelle chiuse sia particolarmente preoccupante nel primo trimestre del 2020, con la cancellazione di 804 unità ed un dato negativo di -409. Il totale delle aziende è di 29.226 unità in Abruzzo per circa 75 mila addetti.

Nei prossimi mesi, a causa dell'emergenza Coronavirus, la situazione è destinata ulteriormente a precipitare, con molte aziende costrette a ridurre produzione e personale, e dipendenti fermi per il mancato rinnovo dei contratti.

"Nella recentissima riunione della cabina di regia con il presidente Marsilio e gli assessori Febbo e De Annuntiis, insieme ad altre sigle datoriali abbiamo evidenziato che, per frenare la deflagrazione della crisi, è necessario un impegno economico significativo da parte della Regione Abruzzo, perché i settori vitali del nostro territorio, come l'artigianato, il commercio ed il turismo vengano sostenuti e rinvigoriti con contributi a fondo perduto e crediti erogati e garantiti attraverso il ruolo indispensabile dei confidi. Apprezzabile è la nuova direttiva regionale che consentirà a molti artigiani del settore alimentare di vendere i propri prodotti con modalità d'asporto".

Il fondo, fa sapere Casartigiani, ha già iniziato ad erogare le prime prestazioni di sostegno al reddito, pari all'80% del salario per la durata di nove settimane. Per questo l'associazione chiede alla Regione di attuare provvedimenti che possano far ripartire il settore con la fase 2.