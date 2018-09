Fiadoni o casciatelli, la ricetta dei rustici al formaggio

Che li chiamate “fiadoni” o “casciatelli”, poco importa: quel che è conta è che questi rustici a forma di raviolo e a base di formaggio sono uno dei prodotti più gustati in Abruzzo durante le festività di Pasqua e non solo.

Il tipo di formaggio del ripieno può variare in base ai gusti, si passa dal formaggio pecorino, al rigatino, al parmigiano. Ma la sfoglia sottile che forma il “raviolo” è sempre la stessa.

Ecco la ricetta. Per la pasta servono:

1 kg. farina

100 gr. zucchero

½ bicchiere di olio o strutto

½ bicchiere di latte

5 uova + 1 da spennellare

½ limone (succo e buccia grattuggiato)

1 pizzico sale, 1 cucchiaino e mezzo di lievito per dolci.

Per il ripieno:

170 gr. formaggio grana grattuggiato

170 gr. formaggio nostrano di mucca semistagionato grattuggiato (o rigatino)

170 gr. caciotta semist. abruzzese di pecora grattuggiata (o fior di monte)

10 uova,

½ cucchiaino di zucchero,

100 gr. maizena e 50 gr. farina 00,

1 pizzico di cannella, noce moscata, pepe,

2 bustine lievito per dolci

Per la pasta: impastare tutti gli ingredienti fino a formare una pasta omogenea.

Per il ripieno; in una ciotola mescolare tutti gli ingredienti fino ad avere un composto uniforme, con cui poi formare 30 palline di dimensioni più o meno uguali. Con la macchina per la pasta fresca stendere la sfoglia e ricavare 30 quadrati.

Porre al centro di ogni quadrato una pallina di ripieno.

Piegare formando un triangolo, premere i bordi formando dei ravioli. Spennellare la superficie con il tuorlo e praticare un taglietto con le forbici (serve per far uscire il liquido prodotto dalla ricotta), trasferite sopra una placca da forno foderata di carta forno.

Infornare a 180 gradi per 20 minuti circa