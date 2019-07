Uomo morto in strada dopo una lite, il nome delle vittima

È una tragedia che si è consumata nel giro di pochi minuti quella che è accaduta nella serata di ieri, giovedì 11 luglio, intorno alle ore 20 in via della Pineta a Pescara.

Un uomo, Tiziano Paolucci di 56 anni originario di Tollo ma residente a Pescara in zona stadio, è morto subito dopo una lite avuta con un ragazzo di soli 20 anni che subito dopo si è dileguato.

In base al racconto di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena il tutto sarebbe scaturito dopo una banale discussione per un parcheggio davanti sul lato monte della strada. Il 56enne Paolucci, che era in auto con moglie e figlia, avrebbe suonato il clacson per evitare che il 20enne, alla guida di una Jeep Renegade, urtasse la sua Kia Ceed station wagon.

Ma tanto sarebbe bastato a scatenare prima la discussione e poi la lite con il giovane che avrebbe colpito più volte la vittima per poi allontanarsi. Il 56enne subito dopo, mentre si stava riavvicinando alla sua vettura si sarebbe accasciato al suolo davanti agli occhi di moglie e figlia. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata ma i tentativi di rianimare Paolucci non hanno dato l'esito sperato con i familiari in preda alla disperazione per un finale davvero terribile e incomprensibile. Il 56enne è stato ritrovato con una ferita lacerocontusa alla nuca e dopo la ricognizione cadaverica e l'arrivo del pm Marisa Tommolini, la salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul corpo dell'uomo verrà eseguita l'autopsia utile a comprendere se il decesso sia stato causato da un malore o per i colpi ricevuti.

Paolucci era il suocero del titolare del ristorante "La Griglia dell'Orso" davanti al quale si è consumata la tragedia. Lascia la moglie Angela e due figlie. Delle indagini sul caso si occupano i carabinieri. Una morte davvero assurda.