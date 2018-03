Strade senza illuminazione: ancora disagi in diverse zone della città

Pasqua al buio per centinaia di famiglie residenti in diverse zone della città, a causa del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica? A lanciare nuovamente l'allarme è il vicecapogruppo al Comune di Forza Italia D'Incecco, che sottolinea come in diverse zone della città manchi l'illuminazione notturna, nonostante le promesse e rassicurazioni fatte in Commissione mesi fa dal dirigente Tonelli.

Le zone interessate sono da via Fonte Romana a via Valle Furci, da via Lago Isoletta a via Terra Vergine e via Notturno, da piazza della Marina a via del Circuito

"È evidente che quel buio è anche fonte di insicurezza sociale e di paura: i commercianti hanno paura della sera, quando le strade si svuotano e si ritrovano a dover abbassare le saracinesche nella notte; gli automobilisti segnalano problemi di circolazione viaria notturna, quando i pedoni diventano praticamente invisibili; e nelle zone collinari decine di cittadini si stanno attrezzando con impianti

autonomi per avere un minimo di illuminazione che pure pagano al Comune."

D'Incecco ha anche chiesto una convocazione urgente della commissione consiliare per ascoltare nuovamente il dirigente comunale.