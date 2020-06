Sindaco di Bussi furioso sulla questione della bonifica: "Ora presenterò una denuncia alla procura"

Una denuncia per omessa bonifica alla procura di Pescara. Così il sindaco di Bussi Salvatore Lagatta è intervenuto in merito alla decisione del ministero dell'ambiente di annullare il bando di gara relativo ai lavori di bonifica del sito inquinato. Secondo il sindaco, la bonifica ora di fatto si allontana e la Edison si occuperà solo del capping di una parte del sito, senza mai voler realmente avviare gli scavi per la bonifica dei terreni.

Hanno preso questa decisione in spregio a qualunque regola, legge o norma il ministro afferma che i soldi verranno spesi sul territorio? E perché, prima chi avrebbe pagato, visto che la bonifica sarebbe stata in danno di Edison?

Secondo Lagatta, l'annullamento per autotutela si fa entro 18 mesi, non dopo 26 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, aggiungendo che la decisione non è stata formalizzata nè con il Comune nè con la Regione, che sono le parti in causa primarie della triste vicenda della discarica dei veleni.

Ricordiamo che anche gli ambientalisti avevano criticato duramente il ministro Costa per aver proceduto all'annullamento del bando, parlando di una decisione priva di logica e tafazzista.