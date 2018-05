Si allontana da casa e sparisce nel nulla, paura a Spoltore

Paura a Spoltore per un 42enne che due giorni fa si è allontanato dalla sua abitazione (un appartamento in zona Santa Lucia) per poi sparire nel nulla.

Come riporta Spoltore Notizie l’uomo, sposato e padre di una bambina, si è letteralmente dileguato: il suo cellulare è spento, e nessuno sa dire che fine egli abbia fatto. I famigliari hanno presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri. Ricerche sono in corso.