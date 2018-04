Sfratto Croce Rossa: solidarietà ed aiuto dalla Misericordia

Massima solidarietà e vicinanza alla Croce Rossa di Pescara, sfrattata dalla sede storica di via Avezzano all'interno del Palazzo della Provincia. La Misericordia di Pescara, con il Governatore Fiorilli, commenta la vicenda riguardante lo sfratto ordinato all'associazione di volontariato che di fatto rischia di rimanere senza una base operativa.

Riteniamo inqualificabile l’atteggiamento di chiusura assunto dal Presidente della Provincia Di Marco che ha letteralmente sbattuto fuori, in mezzo a una strada, un’Associazione di assoluto pregio che ha contribuito a scrivere in maniera concreta pagine

di storia del nostro volontariato. Sin d’ora ci mettiamo a disposizione degli amici della Cri, offrendo anche la nostra disponibilità a ospitare temporaneamente mezzi e uomini nella nostra sede di Porta Nuova, pur esprimendo sconcerto al pensiero che, ancora una volta, la solidarietà debba arrivare da chi già fa tutti i giorni solidarietà gratuitamente”. Lo ha detto il Governatore della Misericordia di

Pescara Berardino Fiorilli commentando la vicenda che sta vedendo, suo malgrado, protagonista la Croce Rossa Italiana – Sezione di Pescara, sfrattata dai locali di proprietà della Provincia in via Avezzano.

Fiorilli ha parlato di una decisione assurda da parte del Presidente Di Marco, che evidentemente non si rende conto delle conseguenze che potrebbe avere sui servizi di assistenza ed emergenza offerti ogni giorno dai volontari della Croce Rossa, ed ha garantito la massima assistenza offrendo la possibilità di alloggiare temporaneamente i propri mezzi nella sede di Porta Nuova in via Tirino.