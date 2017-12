Scoperto maxi deposito di merce contraffatta: sequestrati articoli per 650 mila euro

Un deposito di merce falsa del valore di 650 mila euro. Importante operazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha stanato due locali utilizzati da un senegalese residente a Montesilvano, in località Civitanova Marche. Qui, sono stati trovati migliaia di prodotti con false griffe: dalle borse, ai portafogli, fino alle cinture e capi d'abbigliamento.

Il senegalese era seguito da tempo ed era già stato fermato con un migliaio di capi falsi in un piccolo appartamento di Montesilvano, dove si rifornivano molti suoi connazionali per la vendita sul territorio. Le indagini però non si sono fermate, ed i finanzieri lo hanno bloccato a Civitanova dove si recava ogni giorno per vendere la merce prelevata dai due depositi sul lungomare. Sequestrate anche migliaia di etichette false.

L'obiettivo delle Fiamme Gialle, che hanno sequestrato in pochi mesi oltre 100 capi taroccati, è di interrompere l'intera filiera illecita, dall'ambulante fino al produttore.