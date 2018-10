Pescara Colli piange il suo storico pasticcere Sabatino Faieta

Dopo Ettore Santavenere, la comunità di Pescara Colli piange un altro storico pasticcere: questa notte, per un male incurabile, è infatti morto Sabatino Faieta, titolare dell'omonima attività situata in via di Sotto.

Aveva 69 anni. La notizia è stata data su Facebook dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli:

"Ettore e Sabatino erano da sempre miei sostenitori politici e amici di famiglia. Alla moglie e ai suoi figli vanno il cordoglio mio e di tutta la comunità. Riposa in pace, amico mio".

Le esequie si terranno domani (sabato 12 ottobre) alle ore 15 nella parrocchia di San Giovanni e San Benedetto, in Strada Pandolfi. Il corteo funebre partirà con la banda alle ore 14,15 dalla casa del defunto, in via Monte Greco, raggiungendo a piedi la pasticceria in via di Sotto, e poi dopo una breve sosta si recherà nella chiesa per l'ultimo saluto a Sabatino.

È prevista la presenza di più di un migliaio di persone. Ci sarà anche la polizia municipale.