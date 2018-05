Porta Nuova: pronta la strada fra il lungomare e via figlia di Iorio

Proseguono senza sosta e senza intoppi i lavori di riqualificazione del lungomare sud di Portanuova. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, annunciando la posa dell'asfalto lungo la strada di collegamento fra il lungomare e via Figlia di Iorio, che rappresenterà l'asse viario su cui saranno deviate le auto per circa 2 settimane.

In questo modo sarà possibile procedere con i lavori sul marciapiede lato mare, che passerà da 3 metri a 14 metri compresa la pista ciclabile. La posa della pavimentazione inizierà dopo aver concordato tempi e modalità con i balneatori per ridurre al minimo i disagi. Intanto la giunta ha autorizzato lo sfalcio dell'erba nel parcheggio di via Barbella dove saranno recuperati già nella prima settimana di giugno circa 190 posti auto.