Pianella, per 13 anni ha messo a segno truffe e raggiri: arrestato

Ha messo a segno truffe e raggiri di vario tipo per 13 anni, ma ora per lui è arrivata una condanna ad oltre 9 anni di carcere. In manette è finito G.D.C., 56enne nato a Pescara e residente a Pianella. I carabinieri infatti gli hanno notificato una pena cumulativa per varie condanne riferite ai reati compiuti fra il 2000 ed il 2013.

Spesso l'uomo utilizzando false generalità e falsi documenti, soggiornava in alberghi senza mai pagare il conto, mentre a Padova ha raggirato un imprenditore agricolo facendosi consegnare 1.3 kg d'oro del valore di 30 mila euro. Sempre a Padova ha venduto al titolare di un albergo dove soggiornava una Audi A3 spacciandosi per commerciante di autovetture, e facendosi consegnare 6.600 euro ed una Volkswagen Golf come permuta. L'uomo infine è responsabile di diverse truffe con assegni bancari scoperti o rubati.

Per motivi di salute, sconterà la pena ai domiciliari, pari a 9 anni 7 mesi e 22 giorni.