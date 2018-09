Pescara, da spacciatori a violenti usurai: tre arresti a Rancitelli

Non si sono limitati a spacciare cocaina a giovani di Pescara, con vendite regolari settimanali delle dosi, ma hanno anche ceduto gli stupefacenti a credito, per poi chiedere tassi d'interesse altissimi ed arrivando a minacciare di morte con la pistola i malcapitati. Per questo, Sante Spinelli, 31enne; Ferdinando Spinelli, 60enne ed Armando Spinelli, 48enne sono stati arrestati con l'accusa di spaccio continuato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione continuata in concorso e detenzione illegale di arma comune da sparo.

L'indagine è iniziata nel novembre 2016 quando una delle vittime degli spacciatori - usurai era ormai disperato decidendo di raccontare tutto ai carabinieri. I militari hanno appreso che il ragazzo ed un suo amico acquistavano settimanalmente dosi di cocaina al prezzo di 100 euro. Il trio ha proposto loro anche la possibilità di acquistare a credito, senza sapere che per loro sarebbe iniziato un vero e proprio incubo, con richieste continue di denaro maggiorato da interessi fino al 60% arrivando a pagare quasi 60 mila euro. E se i pagamenti non erano regolari, scattavano le minacce verbali e fisiche, con appostamenti degli arrestati sotto l'abitazione delle vittime e dei loro familiari ed addirittura un episodio in cui il ragazzo è stato legato ad una sedia e minacciato con una pistola alla testa.

I carabinieri hanno condotto le indagini avvalendosi di intercettazioni e pedinamenti, scoprendo che l'attività di spaccio andava avanti almeno dal novembre 2015. Sante ed Armando Spinelli sono finiti in carcere, Fernando Spinelli ai domiciliari.