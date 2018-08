Pescara: scappa da un posto di blocco ed in casa nasconde droga, arrestato

E' fuggito da un posto di blocco in quanto guidava senza aver mai preso la patente, e dopo essere stato raggiunto ed identificato è scattata la perqusizione domiciliare, con il rinvenimento di circa 1 etto di stupefacenti e denaro contante. Per questo, C.D. è stato arrestato e condotto in carcere.

Il controllo in strada è scattato ieri pomeriggio, quando a Rancitelli una volante gli ha intimato l'alt. Dopo essere fuggito, è stato raggiunto ed a quel punto si è deciso per la perqusizione domiciliare assieme all'unità cinofila. Sequestrati 39,6 grammi di eroina, 3,9 di cocaina, 58,7 di marijuana oltre ad un bilancino di precisione ed al materiale per il confezionamento. Sequestrati anche 1280 euro in contanti in banconote di piccola taglia, frutto dell'attività di spaccio. Sequestrata anche l'auto guidata dal 20enne al momento del fermo.